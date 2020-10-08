В Уфе за нарушение режима самоизоляции оштрафовали врача анестезиолога

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Сегодня, 8 октября, стало известно, что Кировский районный суд Уфы приговорил к штрафу врача анестезиолога-реаниматолога, который трудится в республиканской клинической больнице имени Куватова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, специалиста признали виновным в нарушении режима самоизоляции.

Согласно материалам суда, анестезиолог Гул Обайд заступил на смену в инфекционный госпиталь в Деме еще 16 июля. В ковид-госпитале он лечил больных с коронавирусной инфекцией и после окончания вахты он должен был отправиться на самоизоляцию. Выходить из дома медику запретили вплоть до 14 августа, но он нарушил режим. В итоге, суд признал его виновным в правонарушении и приговорил к штрафу в 7,5 тысяч рублей.