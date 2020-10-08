«Ему нужно в больницу, а он ушел»: в Башкирии ищут парня с психическим расстройством

У парня имеются психические расстройства, он нуждается в медицинской помощи.

В Стерлитамаке ищут 24-летнего Артура Хисматуллина, который ушел из дома 6 октября 2020 года и пропал. У парня имеются психические расстройства, он нуждается в медицинской помощи.

- Ему на днях нужно ложиться в больницу, а он не хотел, вот поэтому и сбежал. У друзей нет его, никто не знает, где он. Заявление я в полицию написала, - сказала «КП – Уфа» мать парня Людмила.

Женщина также сообщила, что обратилась за помощью к поисковикам двух организаций.

С собой Артур взял телефон с наушниками, документы и все банковские карты. Телефон он выключил еще в день пропажи. Одет в черную осеннюю куртку с синими вставками, красную с полосками футболку, серые джинсы, на ногах черные осенние ботинки.