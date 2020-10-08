В Уфе реконструируют 21-ую школу за 362 млн рублей

Школа №21 была построена в 1921 году, в 2017 году она вошла в топ-100 лучших школ страны.

В столице Башкирии Управление капитального строительства назначило открытый конкурс на отбор подрядчика строительства нового здания лицея №21 на улице Худайбердина в Уфе. Согласно документу, здание снесут, а на его месте построят новое.

Дата конкурса не уточняется, а вот заявки от участников буду принимать до конца октября 2020 года. На реконструкцию школы потратят 361,98 млн рублей, из них 351 – выделяет бюджет республики, остальное – бюджет города.

Работы на объекте должны быть завершены до 31 августа 2021 года. планируется, что школа будет четырехэтажной с благоустроенной территорией.

Школа №21 была построена в 1921 году, в 2017 году она вошла в топ-100 лучших школ страны.