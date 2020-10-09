В Уфе в предстоящие выходные пройдут ярмарки

Ярмарки откроются в 10 утра и закончат свою работу в 16 часов.

В столице Башкирии 10 и 11 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию республиканских производителей.

10 октября:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

- на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом Спорта по улице Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайской,14, в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50-летия Октября, 21 в Советском районе.

11 октября:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

- на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом Спорта по улице Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайской,14, в Орджоникидзевском районе.

Ярмарки откроются в 10 утра и закончат свою работу в 16 часов.