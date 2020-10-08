В Башкирии будут штрафовать водителей автобусов за нерабочие терминалы

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Башкирский парламент в эту осеннюю сессию планирует рассмотреть законопроект, разработанный депутатами Вячеславом Рябовым и Гульнарой Бикбулатовой. Парламентарии предлагают ввести штрафы для водителей автобусов за неработающие терминалы безналичной оплаты. Предполагается, что после принятия этого закона в требованиях к пассажирским перевозкам появится новый пункт об обязательном наличии терминала и информации о возможности оплатить проезд по банковской или транспортной карте.

- В последнее время участились случаи, когда водители отказывают пассажирам в безналичной оплате, мотивируя это неработающим терминалом. В адрес наших депутатов регулярно поступают такие жалобы. Известны случаи, когда пассажиров, желающих оплатить проезд картой и не имеющих при себе наличных денег, высаживают из автобуса. Это нарушение не только этических норм, но и в первую очередь закона, - прокомментировал инициативу спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Председатель башкирского парламента подчеркнул, что водители не имеют права высаживать пассажиров, которые хотят оплатить проезд по карте. Чтобы не допустить подобных случаев в будущем, депутаты намерены принять закон о штрафах для водителей автобусов с неработающими терминалами.