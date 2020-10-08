В Башкирии зафиксирована 43-я смерть от ковида

У пациента были сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит, склероз, липоматоз поджелудочной железы.

По состоянию на 8 октября 2020 года в Башкирии зафиксировано 43 смерти от коронавируса. Последним погибшим, по данным минздрава, оказался 45-летний житель Благовещенска.

Как пояснила пресс-секретарь Софья Алешина, у мужчины были сопутствующими заболеваниями. У пациента были сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит, склероз, липоматоз поджелудочной железы.

Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 9144 случаев заражения коронавирусом (+46 за последние сутки). В стационарах республики остаются 108 человек, в тяжелом состоянии – восемь, на ИВЛ – один. На амбулаторном лечении дома находятся 720 человек, у них болезнь протекает в легкой форме.