«Жена целыми днями с ним в больнице»: в Уфе просят помочь молодому человеку, попавшему в серьезное ДТП

Пострадавшим оказался житель Нагаево 26-летний Максим Опарин.

7 сентября 2020 года на автодороге Уфа-Оренбург произошла серьезная авария с пострадавшим. В ГИБДД сообщалось, что 26-летний парень за рулем «Kia Cerato» не справился с рулевым управлением и въехал в отбойник. От удара автомобиль отбросило на крайнюю правую полосу с последующим наездом на бордюр. Водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Пострадавшим оказался житель Нагаево 26-летний Максим Опарин. Как рассказали «КП – Уфа» родственники автомобилиста, Максим недавно вышел из комы. Врачи дают хорошие прогнозы, но впереди долгое восстановление.

- Он в тот день объезжал пробку, ехал на работу. Вообще собирался продавать машину, как раз готовил автомобиль к продаже, а вышло все вот так. В этом году он женился. Жену благо впускают к нему в палату, она с ним рядом каждый день, - говорит сестра Элина.

Сейчас Максим находится в 22-ой больнице в отделении Нейрохирургии с тяжелой ЧМТ. Реквизиты для помощи: Номер Карты: 2202 2014 2090 7855 Номер телефона: +7(987) 488 38 15 Опарин Денис Андреевич