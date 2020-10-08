В Уфе простились со знаменитым коллекционером Николаем Ильницким

Фото: Николай Ильницкий

В Уфе простились со знаменитым коллекционером антиквариата и нумизматом Николаем Ильницким. Мужчина скончался после непродолжительной болезни легких. Как рассказали знакомые умершего, две недели Николай попал в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, с каждым днем ему становилось все хуже. В итоге Николая перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ, но 5 октября он все же скончался.

Николай Ильницкий был широко известен в кругах уфимских коллекционеров. Кроме своего увлечения антиквариатом и редкими монетами, он работал в центре исторического и культурного наследия мусульманских народов. У мужчины осталась жена, дети и внуки.

- Пусть земля будет пухом, Николай Станиславович. Вы были прекрасным, добрым и светлым человеком, эрудитом и профессионалом. Это невосполнимая потеря для культуры нашей республики, - выражает свои соболезнования уфимская общественница Эльза Маулимшина.

- Не верится. Он все вокруг себя наполнял жизнью и движением. Ужасная несправедливость судьбы. Невозможная потеря, - скорбит близкий друг Николая Аркадий Шестаев.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Николая Ильницкого.