«Мы не смогли ничем помочь»: молодой отец из Башкирии трагически погиб на трассе

Жуткая авария на трассе под Магнитогорском унесла жизнь 29-летнего мужчины из Башкирии.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что ДТП произошло в трех километрах от въезда в Магнитогорск. По предварительным данным, автомобиль «Kia Stinger», которым управлял безработный 47-летний житель Челябинской области, на огромной скорости влетел в ВАЗ-2110, за рулем которого находился 29-летний водитель из Башкирии. Спустя некоторое время житель Башкирии погиб в больнице.

Источник «КП-Уфа» сообщил жуткие подробности аварии. Оказалось, что 29-летний водитель получил серьезные травмы – в результате аварии ему оторвало часть кожи с головы. Также он получил несколько серьезных переломов. Дома его так и не дождались любящая супруга и две дочери.

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Водитель иномарки отделался переломом ноги – его также доставили в больницу.

Свидетель аварии рассказал, что мужчина за рулем отечественной легковушки ехал с небольшой скоростью и не нарушал ПДД.

- Парень ехал с работы домой спокойно и не торопясь, и тут «встречка» выскочила, и произошёл удар лоб в лоб. Мы остановились, когда мимо проезжали. Но мы не смогли ничем помочь, водителя зажало со всех сторон, - говорит Идель А.