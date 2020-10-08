В Башкирии на рабочего в руднике свалилась шина и переломала ему кости

Фото: Рустем АХУНОВ

В минувшую субботу, 3 октября, в Сибайском руднике произошло ЧП: 58-летний водитель сибайского отделения УГОКа занимался ремонтом своего «БелАЗа», когда неожиданно с погрузчика на него свалилась плохо закрепленная шина. Мужчина выжил, но получил тупую травму живота, а также многочисленные переломы костей таза. Сейчас работник рудника находится в больнице под присмотром врачей.

- Гострудинспекция уже приступила к расследованию несчастного случая. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что похожий случай произошел 29 сентября в Хайбуллинском районе – там при обвале горной массы погиб шахтер. Погибший работал на руднике взрывником и закладывал взрывчатку для разработки прохода, но что-то пошло не так, и мужчина оказался заживо погребен под завалами.