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Радик Юльякшин впервые прокомментировал назначение помощником Радия Хабирова

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Рустем АХУНОВ
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Радик Юльякшин впервые прокомментировал назначение помощником Радия Хабирова

Радик Юльякшин впервые прокомментировал назначение помощником Радия Хабирова

Новоиспеченный советник Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики Радик Юльякшин заявил, что его не напугала новая должность.

Напомним, что в 5 октября Радий Хабиров рассказал, что назначил себе нового помощника на общественных началах – в делах общения с молодежью его будет консультировать певец Радик Юльякшин. В эфире передачи «Салям» певец прокомментировал назначение.

- Предложение главы республики меня не напугало. Я и раньше работал с молодежью, а теперь буду это делать на государственном уровне, - сказал Радик.

Также он объяснил ведущей программы, что в первую очередь собирается заняться развитием и популяризацией башкирского языка, чтобы молодежь не стеснялась на нем говорить. Второй важной задачей певец назвал повышение качества местной эстрады для того, чтобы башкирские песни знали и слушали по всему миру.