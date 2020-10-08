В уфимской мэрии рассказали, какие улицы перекроют в городе на День республики

Фото: ufacity.info

Совсем скоро Башкирия будет отмечать сразу два важных праздника – День республики и День города. В Уфе в этот день планируется сразу несколько масштабных праздничных концертов, а вечером сразу на двух площадках города прогремит салют. В связи уфимская администрация приняла решение о временном ограничении движения автотранспорта на нескольких улицах.

Так, с 17.00 до 24.00 будет ограничено движение автомобилей и общественного транспорта:

- По улице Заки Валиди от Аксакова до Гафури и спуска к амфитеатру Конгресс-холла «Торатау»;

- На участке от дома № 122 ул. Набережной (СОК «Юность») до спуска к амфитеатру Конгресс-холла «Торатау»;

- По улице Пушкина от Гафури до Степана Разина.

Кроме этого, с 22.00 часов 10 октября до 00.00 часов 12 октября будет закрыта верхняя площадка Конгресс-холла «Торатау».

Власти города извинились перед уфимцами и гостями города и попросили заранее планировать свой маршрут и продумывать объездные пути.