В Башкирии в одиночестве умерла 43-летняя женщина, которая была прикована к постели

Женщина осталась совсем одна после смерти мужа, который скончался в канун Нового года.

В Салавате умерла 43-летняя Любовь Г., прикованная к инвалидному креслу. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru. Женщина много лет страдала рассеянным склерозом, не передвигалась сама и не могла себя обслуживать.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», женщина осталась совсем одна после смерти мужа, который скончался в канун Нового года. Другие родственники от нее отказались.

- Раньше за мной ухаживал муж, он был моим опекуном. В конце декабря он умер, и я осталась совсем одна, - рассказывала корреспонденту Любовь. – Я не могу ходить, готовить себе еду, убираться. Мне очень нужна сиделка, которая была бы со мной весь день.

Но, к сожалению, должного ухода несчастная так и не получилась. По данным издания, она попала в паллиативное отделение больницы, оттуда потом забрал ее сын, но 13 июля женщины не стало.