В Башкирии объявили конкурс на лучший проект памятнику генералу Минигали Шаймуратову

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне на сайте главы Башкирии появилось объявление о проведении открытого конкурса на лучший проект по созданию памятника генералу Минигали Шаймуратову. Соответствующий указ подписал на днях Радий Хабиров.

Согласно документу, монумент в честь легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской) будет установлен на Советской площади в Уфе. Организатором конкурса объявили управление делами главы Башкирии. В ближайшее время будет утвержден состав конкурсной комиссии. В свою очередь, правительство республики должно найти деньги на этот проект.

Напомним, в этом году началась масштабная реконструкция Советской площади. Центральной композицией обновленной площади станет памятник Герою России, генералу Минигали Шаймуратову.