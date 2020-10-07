Минздрав Башкирии объяснил очередь из скорых в Зубово уборкой

Сегодня, 7 октября, в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена очередь из машин скорой помощи. Автор изображения сообщал, что оно было сделано возле нового инфекционного госпиталя в Зубово, где сейчас лечат больных коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Башкирии подтвердили подлинность фотографии и объяснили причину произошедшего.

«Проводилась генуборка в центре. На некоторое время образовалась колонна», – прокомментировала пресс-секретарь минздрава Софья Алешина.

По ее словам, очередь из машин исчезла уже в 18:30 и отметила, что «все были приняты».