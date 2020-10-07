Известно, в каком районе Башкирии резко за сутки выросла заболеваемость коронавирусом

Сегодня, 7 октября, минздрав Башкирии через пресс-службу предоставил информацию о новых заболевших коронавирусом. В министерстве проинформировали, в каких районах был зарегистрирован вспеск новых случаев.

Напомним, что за прошедшие сутки известно о 47 новых случаях, из них 18 человек выявили в Уфе, 13 человек – в Туймазинском районе, в Белебеевском и Белорецком – по 2 новых пациента, в Бакалинском, Бижбулякском, Кугарчинском, Учалинском и Татышлинском – по одному.

За весь период пандемии в тройке лидеров находится Уфа – 3806 человек, Нефтекамск – 514 и Стерлитамак – 389.