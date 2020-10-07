В Башкирии школьница пропала из популярного алкомаркета

В Башкирии уже несколько дней разыскивают 15-летнюю школьницу, которая пропала после того, как вышла из популярного алкомаркета.

По данным источника «КП-Уфа», 15-летняя жительница села Краснохолмский в Калтасинском районе республики перестала выходить на связь с близкими еще второго октября. В последний ее видели в прошлую пятницу – школьница утром выходила из популярного магазина, в котором продается преимущественно спиртное. Близкие пропавшей не смогли найти ее самостоятельно, и поэтому обратились к стражам порядка.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая девушка, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.