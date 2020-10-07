В Башкирии развернут еще 330 коек для больных коронавирусом

Сегодня, 7 октября, пресс-служба минздрава Башкирии сообщила, что инфекционных госпиталях республики было развернуто дополнительно 330 коек для лечения носителей коронавируса и заболевших внебольничной пневмонией.

За прошедшую неделю, напомним, дополнительно места для лечения COVID-19 были развернуты в ГКБ №5 и ГКБ №8. В министерстве также уточнили, что еще 150 мест в ближайшее время развернут в клинике БГМУ. В министерстве также заявили, что в настоящий момент коечный фонд забит на 70,7%.

Напомним, что ранее пациенты с такими диагнозами поступали в городскую инфекционную больницу №4, ГКБ Демского района, а также инфекционный центр в селе Зубово Уфимского района.

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 47. Об этом сообщили в минздраве республики. Теперь количество зараженных составило 9098 человек.