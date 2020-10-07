Евсеев объяснил, почему покинул пост главного тренера ФК «Уфа» Фото: Рустем АХУНОВ

Вадим Евсеев в своем Инстаграме объяснил, почему покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа».

Напомним, что днем 7 октября в руководстве уфимской команды неожиданно заявили о том, что расторгают договор с Вадимом Евсеевым. Это было как минимум странно, так как днем ранее в команде говорили о «недостоверности информации о смене тренера».

Сразу после сообщения об уходе из «Уфы» Евсеев опубликовал в соцсетях пост, в котором все объяснил.

- Дело не только в результатах или в том, что команда лишилась возможности играть не прежнем уровне, - начал Евсеев.

Уже бывший наставник «Уфы» объясняет, что у команды ушла «химия», изменилось настроение и ожидание.

- И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.

В конце послания бывший защитник сборной России говорит, что из «Уфы» выходит более опытным тренером. Он пожелал всем футболистам команды удачи и поблагодарил болельщиков клуба за поддержку и объективность.