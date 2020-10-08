В Уфе поймали школьника с пистолетом и четырьмя дорогими телефонами Фото: источник «КП-Уфа»

В уфимской Черниковке поймали восьмиклассника с пистолетом, который украл четыре телефона в салоне связи.

По данным источника «КП-Уфа», 15-летний парень ворвался в магазин сотовых телефон, угрожал продавцу, а затем разбил витрину и стащил оттуда четыре дорогих сотовых телефона. После этого подросток поспешил скрыться.

Однако далеко молодой грабитель сбежать не смог. На улице его задержал и передал полицейским бдительный гражданин, которого заинтересовал пробегающий мимо подросток с четырьмя коробками с телефонами и пистолетом. Нападавшим оказался 15-летний школьник, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Стражи порядка изъяли у него пневматический пистолет и сотовые телефоны.