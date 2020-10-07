В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 41-летний Михаил Затягалов

Со слов сестры, ранее ее брат никогда не пропадал.

В селе Иглино Иглинского района Башкирии рано утром 5 октября пропал 41-летний Михаил Затягалов. Как рассказала «КП – Уфа», сестра Михаила Анна, ее брат исчез при странных обстоятельствах.

- В понедельник в четыре утра он вышел из дома и пропал. Время мы по камерам определили. Записки не оставил, с собой не взял ни ключей, ни телефона, - говорит Анна.

Со слов женщины, ранее ее брат никогда не пропадал. Проживал с отцом и супругой отца. Поисками Михаила занимаются поисковые отряды и полиция. Пока нет ни одной зацепки.

Приметы: худощавое телосложение, волосы русые, рост 175 см;

Был одет в теплую темно-синюю куртку с голубыми вставками и капюшоном, темно-серые штаны, кирзовые серые полусапоги сильно поношенные. Возможно, при себе имел черный рюкзак.

Если вам известно о местонахождении Михаила, просьба сообщить в полицию или волонтерам по телефону 8-927-969-89-19.