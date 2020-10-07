В Башкирии поезд насмерть сбил 52-летнего мужчину

Обстоятельства аварии на путях сейчас выясняют правоохранители.

В Башкирии в Давлеканово глубокой ночью 6 октября произошло ЧП на железнодорожной станции. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», поезд, которым управлял 44-летний мужчина из Уфы, насмерть сбил 52-летнего местного жителя в районе трех ночи.

Со слов машиниста, погибший мужчина переходил железнодорожные пути перед идущим поездом, остановиться паровоз уже не смог. К сожалению, пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте трагедии.

Обстоятельства аварии на путях сейчас выясняют правоохранители.