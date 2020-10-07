Уфимский рэпер отдаст ключи от дорогой иномарки своему подписчику

Уфимский рэпер Моргенштерн устроил розыгрыш своего белоснежного «Mercedes» среди подписчиков.

Условия конкурса банальные для такого рода мероприятий – подписчики рэпера в социальных сетях должны подписаться на аккаунты его партнеров – всего 126 человек. Спустя некоторое время через генератор случайных чисел рэпер выберет подписчика, которому подарит свой автомобиль, при этом счастливчик должен быть подписан на все 126 аккаунтов. Сроки проведения конкурса Алишер Моргенштерн не называет.

- Легендарное корыто! Попахивает самым масштабным розыгрышам за всю историю Инстаграма, - прокомментировал очередное свое видео рэпер.