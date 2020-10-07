«Играет как Кучеров»: сразу два проспекта «Салавата Юлаева» попали в первый раунд драфта НХЛ Фото: ХК «Салават Юлаев»

Юных игроков «Салавата Юлаев» Родиона Амирова и Шакира Мухамадуллина выбрали под номерами 15 и 20 в первом туре драфта НХЛ.

Этой ночью весь хоккейный мир заговорил сразу о двух молодых воспитанниках уфимского «Салавата Юлаева». В США прошел первый раунд драфта НХЛ – процедуры выбора игроков, которые могут заиграть в следующем сезоне североамериканской хоккейной лиги.

Под номером 15 клуб «Toronto Maple Leafs» выбрал 19-летнего нападающего Родиона Амирова. Этот форвард отметился игрой за сборную России на ЮЧМ, но в родном «Салавате» долгое время не мог отметиться забитыми голами. «Прорвало» Амирова в игре против «Витязя» - в отсутствии основных игроков клуба он сделал дубль. В официальном представлении НХЛ сообщается, что Амиров «играет как Кучеров».

18-летний Шакир Мухамадуллин заинтересовал клуб «New Jersey Devils» - его выбрали под 20 номером драфта. Защитник стабильно попадает в основной состав «Салавата Юлаева» и в этом сезоне КХЛ перерос из роли «лимитчика» в полноценного игрока обороны.