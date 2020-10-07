Стало известно, сколько на самом деле стоит проезд в автобусах Уфы

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в пресс-центре отеля Hampton by Hilton Ufa прошел пресс-завтрак, посвященный транспортным проблемам Уфы. В зале присутствовали представители уфимской мэрии, региональные чиновники и официальные перевозчики. Журналисты задали вопрос спикерам о том, сколько действительно стоит проезд в автобусах башкирской столицы, если «убрать» все субсидии от государства. С учетом стоимости топлива и оплаты труда кондукторов и водителей проезд на городских маршрутах, как оказалось, должен быть дороже.

Индивидуальный предприниматель Фанис Батыров, которому принадлежат сотни автобусов марки «ПАЗ» заявил, что на самом деле проезд на них должен стоить 36 рублей. Сейчас в этих автобусах проезд стоит от 25 до 20 рублей за наличный расчет или при оплате банковской картой и 20 рублей по карте «Алга».

В свою очередь, замдиректора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин заявил, что проезд на НефАЗах должен стоить 32 рубля. Сейчас за наличные и при помощи банковской карты на них можно проехать за 28 рублей, а по карте «Алга» за 20 рублей.