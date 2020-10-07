Группа «ДДТ» выступит в Уфе на День республики

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «ДДТ»

В столице Башкирии 11 октября пройдут праздничные гуляния в честь сразу двух праздников – Дня республики и Дня города.

В пресс-службе администрации главы республики, сообщили, что основной площадкой празднований выбран амфитеатр Конгресс-холла «Торатау». Здесь пройдет концерт с участием артистов национальной сцены и приглашенных звезд.

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «ДДТ», также выступят шоу-проект «Zainetdin», заслуженный артист Башкирии Elvin Grey, Thomas Mraz, группы «Премьер» и «Lumen».

Мероприятие начнется в 18 часов. Посетителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.