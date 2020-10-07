БСК переводит офис торгового дома из Москвы в Башкирию

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Накануне совет директоров «Башкирской содовой компании» решил закрыть торговый дом «Башхим» в Москве и перевести персонал в Стерлитамак. Как сообщает «Интерфакс», гендиректора торгового дома Олега Исаева уже уволили. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на БСК как раз из-за этого офиса. По его словам, одно только содержание и аренда торгового дома обходилось компании в 1,5 млрд рублей.

- Этим переводом мы планируем сэкономить денежные средства, которые будут направлены на повышение заработной платы сотрудникам БСК. К тому же решение о переводе ТД «Башхим» в Стерлитамак даст возможность стерлитамакским выпускникам устроиться на престижную высокооплачиваемую работу у себя в городе, - заявил гендиректор БСК Эдуард Давыдов.