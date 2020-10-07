В Башкирии 112 школ закрыли на карантин по коронавирусу

203 класса обучаются дома, дистанционно, количество учащихся не уточняется, также, как и количество заболевших учителей и детей.

112 школ в Башкирии частично закрыли на карантин по коронавирусу, пишет «РБК» сегодня 7 октября со ссылкой на министерство образования республики. 203 класса обучаются дома, дистанционно, количество учащихся не уточняется, также, как и количество заболевших учителей и детей.

- В настоящее время в общеобразовательных организациях республики санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная, что позволяет продолжать обучение в обычном режиме. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, - сообщили изданию в ведомстве.

Напомним, что ранее Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве заявил, что школы будут работать в прежнем режиме. Каникулы переносить не будут, глава предложил их продлить на 3-4 дня.