На ночной трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушки, есть погибший

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 15 пострадали.

Вечером 6 октября в Абзелиловском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД республики, в трех километрах от Магнитогорска столкнулись «Kia Stinger», за рулем которого был 47-летний житель Челябинской области, и ВАЗ-2110 , которым управлял 29-летний местный житель.

Удар был такой силы, что оба водителя пострадали, с различными травмами их госпитализировали. К сожалению, в полночь водитель отечественного автомобиля скончался на больничной койке. Начато разбирательство, сообщили в ГИБДД.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 15 пострадали.