Двое чиновников мэрии Уфы арестованы за взятки в 10 млн рублей

Коллеги предложили представителю строительной организации за взятку в размере 10 млн рублей выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе Уфы.

В столице Башкирии задержаны 32-летний начальник отдела администрации города и его 38-летний заместитель. Двое чиновников обвиняются в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщили в следкоме, в августе 2020 года коллеги предложили представителю строительной организации за взятку в размере 10 млн рублей выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе Уфы. Также чиновники изъявили желание осуществлять общее покровительство в ходе строительства объекта.

Преступление выявили следователи вместе с сотрудниками ФСБ, после передачи денежных средств, подозреваемые были задержаны.

В данный момент с представителями администрации проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения – подозреваемые заключаются под стражу.

Также мужчины привлекли посредника, который участвовал в передаче денег, в его отношении тоже возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве.