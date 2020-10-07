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Коронавирус Covid-19

В Уфе на базе клиники БГМУ оборудуют дополнительный инфекционный корпус

Об этом заявил Максим Забелин
Эльвина АПАРИНА
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Из-за большого роста больных коронавирусом в Башкирии некоторые больницы снова вынуждены перепрофилировать под ковид-госпитали.

Из-за большого роста больных коронавирусом в Башкирии некоторые больницы снова вынуждены перепрофилировать под ковид-госпитали.

Из-за большого роста больных коронавирусом в Башкирии некоторые больницы снова вынуждены перепрофилировать под ковид-госпитали.

На брифинге минздрава 6 октября Максим Забелин сообщил, что на базе клиники БГМУ в Уфе откроется инфекционный корпус.

Напомним, что в понедельник стало известно, что развернут подобный госпиталь в больнице №5 в Уфе.

- Данные медучреждения будут принимать пациентов с COVID-19, вирусной пневмонией и другими вирусными заболеваниями, - заявил глава минздрава.

Напомним, что в данный момент пациенты с такими диагнозами поступают в городскую инфекционную больницу №4, ГКБ Демского района, а также инфекционный центр в селе Зубово Уфимского района.