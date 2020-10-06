В Башкирии восьмиклассница выпала из окна 6-го этажа

На момент ЧП девочка находилась в собственной квартире.

В Мелеузе 3 октября в районе 10 часов вечера в больницу доставили 14-летнюю девочку, которая выпала из окна 6 этажа. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что ученица 8 класса местного лицея получила довольно серьезные травмы. Среди них травмы головы, множественные переломы ребер с повреждением легких, закрытый перелом кости таза, ссадины туловища, шок 1, 2 степени.

На момент ЧП девочка находилась в собственной квартире.

С места происшествия правоохранители изъяли сотовый телефон ребенка. На данный момент ее состояние неизвестно.