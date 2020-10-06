За сырость дома в Уфе управляющая компания заплатит 250 тысяч рублей

Пресс-служба госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору сообщила, что на 250 тысяч рублей оштрафовано Управление жилищного хозяйства Кировского района Уфы.

Уточняется, что речь идет о девятиэтажном доме на Рабкоров,14. Проверка выявила факты нарушения правил содержания общего имущества, в числе которых сырость в подвале, неисправность системы водоснабжения и водоотведения.

Всего в госкомитете рассмотрели 19 административных дел, сумма штрафов по ним составила 370 тысяч рублей. Также было вынесено одно предупреждение.