В Башкирии из пивного завода украли 2,3 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

2 октября в Мелеузе с заявлением в полицию обратился 55-летний генеральный директор местного пивного завода. Мужчина сообщил, что вечером 1 октября в здание через окно второго этажа проникли воры, которые украли деньги из сейфа и кабинета бухгалтерии. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

В общей сложности, злоумышленники вынесли 2,3 млн рублей. С места происшествия правоохранители изъяли следы обуви и рук, следы орудия взлома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.