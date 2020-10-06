Мэр Уфы Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин в настоящий момент находится на самоизоляции из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Марселя Байдавлетова сообщили «Аргументы и факты в Уфе».

Сообщается, что на самоизоляции Ульфат Мустафин еще с прошлой недели. Руководитель администрации принял решение уйти на карантин после контакта с зараженным COVID-19 в минувшую среду-четверг.

Предположительно, контакт, со слов Марселя Байдавлетова, произошел с заболевшим во время работы. Пока что вместо Мустафина оперативные совещания в мэрии проводит и.о. вице-мэра Радмил Муслимов.