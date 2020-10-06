Программа концерта на День республики в Уфе: кто выступает, где пройдет и когда начало Фото: https://vk.com/public120161559

На концерте ко Дню республики 11 октября в Уфе выступят Юрий Шевчук, группа Lumen, Радик Юльякшин и рэпер Thomas Mraz.

Известно, что концерт пройдет в уже привычном месте – Уфимском амфитеатре, расположенном за зданием Конгресс-холла. ИА «Башинформ» опубликовало часть программы концерта на День республики 2020 в Уфе.

Пожалуй, главным гостем концерта станет Юрий Шевчук, который не смог провести запланированный летом концерт в родном городе из-за пандемии коронавируса. Также среди артистов, которые выступят на концерте ко Дню республики 2020 в Уфе значатся музыканты из группы Lumen, Радик Юльякшин и рэпер Thomas Mraz.

Напомним, что 11 октября Уфа также будет отмечать День города. Этот праздник также перенесли с 12 июня на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.