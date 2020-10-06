В Башкирии вынесли приговор полицейским за конфликт со следователями

Пресс-служба Следственного комитета сообщила результаты рассмотрения уголовного дела в отношении трех полицейских из Уфы. Суд признал фигурантов дела виновными в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к его совершению (п. «а» ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2018 года два следователя прибыли в отдел полиции, чтобы проверить информацию о применении насилия некими сотрудниками в отношении несовершеннолетнего. К работе были также привлечены двое понятых.

По решению суда, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции знал, что прибывшие в отдел полиции являются следователями и поручил своим подчиненным выдворить их. После этого двое полицейских применили силу в отношении следователей, а также двоих понятных девушек, и вывели всех из помещения дежурной части, отмечается в сообщении Следкома.

– Суд назначил всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы: бывшему Врио начальника отдела полиции сроком на 2 года, двоим бывшим сотрудникам дежурной части – на 3 года и 3 года 6 месяцев с испытательным сроком от 2-х до 3-х лет. Кроме того двоим бывшим полицейским запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 и 3 лет, – передали в СКР.

Свою вину подсудимые не признали, по результатам проверки их уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.