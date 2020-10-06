Максим Забелин прокомментировал резкий рост больных коронавирусом в Башкирии

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Министр здравоохранения Максим Забелин признал рост числа заболевших коронавирусом в Башкирии. Об этом глава ведомства сообщил на очередном брифинге, который прошел сегодня, 6 октября.

Руководитель министерства подтвердил, что за сутки зарегистрировано еще 44 новых случая, а всего за весь период пандемии – 9051 заболевший. За неделю, по его словам, известно о 303 случаях.

«Число инфицированных у нас действительно растет. Темпы роста составляют 0,5, коэффициент распространённости – 1. Но здесь нет никакой критичности, можно сказать. Мы готовы, в резерве есть достаточное количество коечной емкости», – отметил Забелин.

Глава минздрава Башкирии также заверил, что республика готова оказать медицинскую помощь всем нуждающимся и отметил, что некоторые медучреждения будут снова перепрофилированы под инфекционные госпитали.

В настоящий момент известно, что развернуты корпус в 8-й и 5-й больницах, готовится корпус при БГМУ на базе университетской клиники.