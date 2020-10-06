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Число заболевших пневмонией в Башкирии за сутки резко выросло на 178 человек

Подробности сообщили в минздраве республики
Источник:kp.ru
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В региональном минздраве сообщили актуальные данные по росту заболевших внебольничной пневмонией. За последние 24 часа, судя по предоставленной информации, был зарегистрирован рекордный показатель выявленных новых случаев.

В министерстве сообщили что, по состоянию на 6 октября, за прошедшие сутки выявлено 178 случаев внебольничной пневмонии. Выписано после излечения от этого диагноза 85 человек. Ранее число новых случаев за сутки не превышало 100-160 человек.

Напомним также, что число заболевших коронавирусом за сутки достигло 9051 человека, за сутки количество пациентов увеличилось на 44 человека.