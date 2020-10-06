Глава Башкирии Радий Хабиров дал обещание сделать прививку от гриппа

Фото со страницы Радия Хабирова

Сегодня, 6 октября, глава республики Радий Хабиров в социальных сетях сообщил, что в Уфе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Руководитель региона рассказал, до какого числа планируется эта акция и пообещал тоже сделать себе прививку.

«Я сам обязательно сделаю прививку на днях, потому что на фоне ковида не надо забывать о других болезнях», – отметил глава.

Хабиров сообщил, что привиться может любой житель республики бесплатно, с собой только нужно будет взять документы и приготовиться к короткому осмотру. Пункты вакцинации, по его словам, будут работать до 11 октября с 9:00 до 17:00.

Руководитель региона сообщил, что мобильные пункты можно найти в Гостином дворе, ДТ «Орион» (Дёма), в ТЦ "АкварИн" (Инорс), в парке «Волна» (Затон) и в парке «Кашкадан».

«При этом дети и беременные женщины должны прививаться строго в поликлиниках по месту жительства», – отметил Радий Хабиров.