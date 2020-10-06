«Роза ветров Башкортостана» попросила признать себя банкротом

Известная среди жителей республики туристическая фирма «Роза ветров Башкортостана» подала в арбитражный суд Башкирии заявление о признании себя банкротом. Компания, напомним, специализировались на организации туров по республике.

По информации «Ъ-Уфа», заявление к рассмотрению пока не принято. Ранее, отмечает издание, турфирма уже подавала заявление о признании банкротом. Это произошло в декабре 2018 года, но в январе 2019 года было отозвано.

Роза ветров Башкортостана» зарегистрирована в Уфе в 1999 году. Владельцами являются Николай и Зиля Кочневы (по 50%).