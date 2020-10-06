В Башкирии скончалась женщина, которую выписали с синяками и ранами

В Башкирии в той же больнице N18, где на полу несколько часов лежала пожилая женщина, произошел еще один тревожный инцидент. Телеканал «Вся Уфа» в сюжете передачи «Уфимское время» сообщил, что скончалась бабушка, которая лежала в одной палате вместе с упавшей на пол. Близкие сообщили, что после выписки она была вся в синяках и кровоподтеках.

Родственники рассказали, что многочисленные гематомы можно увидеть на лице, на голове, на руках на груди и ногах.

«Вся голова в спекшейся крови, видимо, там раны какие-то. Как-будто после поле боя», – прокомментировали члены ее семьи.

Мунчия Хайбуллина, так зовут погибшую женщину, поступила в больницу с воспалением легких и обширным инсультом. Близкие отмечают, что на тот момент она уже была обездвижена и не могла навредить своему телу.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Ринат Кильмаматов сообщил, что причина синяков и царапин в том, что у женщины развилось психомоторное возбуждение, которое выразилось в серии эпиприступов

«В результате эпиприступов она получила незначительные ссадины и повреждения кожных покровов. В основном в лобной части головы», – отметил он.