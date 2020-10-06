Радик Юльякшин сообщил причины переноса своего концерта

Фото со страницы Радика Юльякшина

Уроженец Башкирии и всеобщий любимец Радик Юлькшин, которого все знают под сценическим псевдонимом Элвин Грей, вчера, 5 октября, вечером опубликовал на своей странице в социальной сети информацию о переносе концерта. Выступление артиста должно было состояться сегодня в Челябинске.

«Новая дата будет известна в скором времени!», – написал он.

Юльякшин принес извинение за принятое решение и объяснил, что его причина в эпидемиологической ситуации. Своих поклонников и ценителей творчества артист попросил беречь себя.

Напомним, вчера, 5 октября, на оперативном совещании стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея своим советником по вопросам культуры. Свое решение он объяснил тем, что Юльякшин очень много делает для пропаганды башкирской культуры.