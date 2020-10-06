Чиновников мэрии в Уфе обвинили в требовании взятки в размере 10 млн рублей

Следком Башкирии сообщил, что в отношении 32-летнего начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы, а также его 38-летнего заместителя возбуждены уголовные дела по подозрению в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в августе 2020 года подозреваемые предложили за 10 млн рублей представителю уфимской строительной компании дать разрешение на строительство новой гостиницы, а также оказывать покровительство в будущем.

В СКР отметили, что подозреваемые привлекли, чтобы себя обезопасить, в качестве посредника двоюродного брата начальника отдела, а тот попросил знакомого забрать взятку у коммерсантов. В результате всех задержали во время операции Следкома и ФСБ.

По информации Коммерсантъ-Уфа, в настоящий момент арестован начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Рустам Тухватуллин и его заместитель Азат Шаяхметов. В отношении двоюродного брата Рустама Тухватуллина возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).