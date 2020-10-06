В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось за сутки на 44 человека

В Башкирии увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Последнюю информацию о новых случаях COVID-19 сообщили в администрации главы Башкирии.

По состоянию 11:00 на 6 октября, уточняется в сообщении, число носителей увеличилось на 44 человека. Теперь за весь период пандемии заболевшим считается 9051 человек.

Количество выздоровевших пока не превышает число заболевших – 8223 человека. За последние сутки победить болезнь удалось 15 пациентам.

В настоящий момент активно лечатся 786 человек. Из них 102 пациента получают лечение в больнице, остальные 684 человека выздоравливают дома.