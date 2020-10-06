В Башкирии 150 учителей получили грант в размере 690 тысяч рублей

Вчера, 5 октября, в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров вручил республиканским учителям государственные награды, передается на сайте руководителя региона. Сообщается, что в этом году награды в размере 690 тысяч рублей получили 150 учителей.

– День учителя для нас – один из главных праздников. Все мы уже взрослые люди, и с каждым годом наша память заполняется новыми лицами, событиями. Но образ нашей первой учительницы, память о наших учителях неизгладимы. Многих из них мы до сих пор помним по имени-отечеству. И в этот день вам всем хочется сказать огромное спасибо! Именно ваш труд определяет будущее нашей республики, то, какими будут наши дети, – поблагодарил педагогов Радий Хабиров.

Глава поблагодарил учителей за стойкость и терпение. Он также отдельно отметил, что По его словам, задача республики к 2024 году войти в пятерку лучших общеобразовательных систем.