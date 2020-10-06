В Башкирии заработал защищающий права детей на жилье при разводе родителей закон

В Башкирии вступил в силу законопроект, который защищает права детей на имущество при разводе родителей. В документе расширены обстоятельства, при которых на каждого родителя в судебном порядке могут возложить дополнительные расходы, отметили в пресс-службе.

По словам председателя Курултая Контстантина Толкачева, в настоящий момент в Семейном кодексе была предусмотрена возможность взыскать с родителей дополнительные средства в случае тяжелой болезни или увечья ребенка, а также если он при достижении 18 лет нетрудоспособен.

– К сожалению, известны случаи, когда ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью и не имеет пригодных для жилья условий, а второй родитель не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. В такой ситуации государство обязано защитить права ребенка, если уровень сознательности родителя оставляет желать лучшего, – отметил он.

В настоящий момент в Госсобрании намерены отслеживать реализацию законопроекта.