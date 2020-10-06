Жителей Башкирии попросили опознать скелетированные останки

Накануне, 5 октября, поисковый отряд «Отклик» опубликовал сообщение с просьбой опознать тело человека. Скелетированные останки, уточнили добровольцы, было найдено еще в августе в Стерлитамаке.

Погибшего обнаружили в садовом товариществе «Василек». К тому моменту от тела уже практически не осталось. Удалось только определить, что это мужчина 40-50 лет и ростом 164-170 сантиметров.

На месте обнаружения останков правоохранители нашли также черные брюки с черным ремнем и козырек от кепки серого цвета.

Всем, кто что-либо знает о произошедшем, попросили обратиться по телефонам: 89871060601 или 02 (102 — с мобильного телефона).