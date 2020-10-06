Уфимец средь бела дня лишился полумиллиона рублей, став жертвой ограбления

Потерпевший смог описать приметы нападавшего, так что сейчас злоумышленника разыскивают полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшее воскресенье 59-летний уфимец вышел из дома, и прямо на улице на него напал неизвестный мужчина. Грабитель, угрожая расправой, отобрал у своей жертвы барсетку, в которой лежали 540 тысяч рублей и личные документы, а потом поспешил скрыться. Растерянному мужчине, отойдя от шока, ничего не оставалось как обратиться в полицию.

- Потерпевший располагает общими приметами нападавшего, так что сейчас ведутся поиски злоумышленника. С места преступления изъята видеозапись с камер видеонаблюдения и фрагмент ремешка барсетки, - уточнил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.