В Башкирии займутся заброшенным домом, где детей ловили за опасными занятиями

Фото: Рустем АХУНОВ

В Сибае ограничат вход посторонним на территорию бывшего колледжа. Уже несколько лет задание пустует, в нем выбиты окна и двери, и пустующее строение облюбовали местные подростки и дети, которые играют там, рискуя упасть с высоты и разбиться. Местные жители пожаловались на происходящее в правоохранительные органы, и в итоге прокуратура Сибая инициировала проверку – заботятся ли собственники заброшенного здания об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением обязать компанию-собственника ограничить доступ к заброшенному зданию. Требования прокуратуры полностью удовлетворены, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.